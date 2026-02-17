Антон Мороз назначен вице-президентом РСС по работе в СЗФО

Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев подписал приказ о назначении Антона Мороза на пост вице-президента РСС по работе в Северо-Западном федеральном округе, сообщается на сайте депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президента Национальной ассоциации строителей «НОСТРОЙ» Антона Мороза.

Данное решение принято в рамках системной работы по совершенствованию деятельности Союза и усилению координации с региональными строительными сообществами. Назначение направлено на реализацию стратегических задач, определенных Уставом и руководящими органами РСС.

Основная цель назначения — создание единого информационного и правового поля для строительного сообщества Северо-Запада. Деятельность вице-президента будет сосредоточена на ключевых аспектах:

Консолидация отрасли: Объединение усилий региональных союзов, представительств РСС и профильных комитетов для реализации решений Съезда и Правления Союза.

Экспертный диалог: Организация регулярного взаимодействия с органами государственной власти, отраслевой наукой и образовательными центрами СЗФО.

Законотворческая инициатива: Сбор и глубокий анализ региональной специфики в сфере капитального строительства для последующей разработки нормативно-правовых актов, защищающих интересы профессионального сообщества.

Масштабирование присутствия: Приоритетной задачей на долгосрочный период станет укрепление позиций РСС в округе и вовлечение в состав Союза новых лидеров строительного рынка.

«Создание единого информационного и правового поля для строительного сообщества Северо-Запада – такую цель поставил передо мной Президент Российского Союза строителей (РСС) Владимир Яковлев, подписав приказ о моём назначении на пост вице-президента РСС по работе в СЗФО. Благодарю Владимира Анатольевича за доверие!» - отметил Антон Мороз.

Он также обозначил основные задачи на новой должности.

«Среди основных моих задач в новом качестве на ближайшее время - объединение усилий региональных союзов для консолидации отрасли в федеральном округе, выстраивание регулярного экспертного диалога между органами госвласти, отраслевой наукой и образовательными центрами СЗФО, сбор и глубокий анализ региональной специфики в сфере капитального строительства для последующей разработки нормативно-правовых актов и законодательных инициатив. Приоритетной задачей на долгосрочный период станет укрепление позиций РСС в округе и вовлечение в состав Союза новых лидеров строительного рынка. Работа предстоит масштабная, совместными усилиями будем двигаться к поставленным целям!» - заключил Антон Мороз.