 
Новости

Антон Мороз назначен вице-президентом РСС по работе в СЗФО

0

Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев подписал приказ о назначении Антона Мороза на пост вице-президента РСС по работе в Северо-Западном федеральном округе, сообщается на сайте депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президента Национальной ассоциации строителей «НОСТРОЙ» Антона Мороза.

Данное решение принято в рамках системной работы по совершенствованию деятельности Союза и усилению координации с региональными строительными сообществами. Назначение направлено на реализацию стратегических задач, определенных Уставом и руководящими органами РСС.

Основная цель назначения — создание единого информационного и правового поля для строительного сообщества Северо-Запада. Деятельность вице-президента будет сосредоточена на ключевых аспектах:

  • Консолидация отрасли: Объединение усилий региональных союзов, представительств РСС и профильных комитетов для реализации решений Съезда и Правления Союза.
  • Экспертный диалог: Организация регулярного взаимодействия с органами государственной власти, отраслевой наукой и образовательными центрами СЗФО.
  • Законотворческая инициатива: Сбор и глубокий анализ региональной специфики в сфере капитального строительства для последующей разработки нормативно-правовых актов, защищающих интересы профессионального сообщества.
  • Масштабирование присутствия: Приоритетной задачей на долгосрочный период станет укрепление позиций РСС в округе и вовлечение в состав Союза новых лидеров строительного рынка.

«Создание единого информационного и правового поля для строительного сообщества Северо-Запада – такую цель поставил передо мной Президент Российского Союза строителей (РСС) Владимир Яковлев, подписав приказ о моём назначении на пост вице-президента РСС по работе в СЗФО. Благодарю Владимира Анатольевича за доверие!» - отметил Антон Мороз.

Он также обозначил основные задачи на новой должности.

«Среди основных моих задач в новом качестве на ближайшее время - объединение усилий региональных союзов для консолидации отрасли в федеральном округе, выстраивание регулярного экспертного диалога между органами госвласти, отраслевой наукой и образовательными центрами СЗФО, сбор и глубокий анализ региональной специфики в сфере капитального строительства для последующей разработки нормативно-правовых актов и законодательных инициатив. Приоритетной задачей на долгосрочный период станет укрепление позиций РСС в округе и вовлечение в состав Союза новых лидеров строительного рынка. Работа предстоит масштабная, совместными усилиями будем двигаться к поставленным целям!» - заключил Антон Мороз.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026