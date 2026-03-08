 
Новости

Более 290 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 291 гражданина России из исламской республики, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

«Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт "Астара". С 28 февраля до 19.00 (18.00 мск - ред.) утра 8 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 291 гражданина России. В общей сложности эвакуировано около 1800 человек», - сказали в погранслужбе республики.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, пишет РИА Новости.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

