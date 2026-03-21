 
Новости

В Локнянском районе предприниматель привлечен к ответственности за неоформление 8 сотрудников

0

Индивидуального предпринимателя, который не оформил трудовые отношения с восьми наемными работниками выявили в ходе заседания рабочей группы межведомственной комиссии Псковской области по противодействию нелегальной занятости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре. 

Фото: прокуратура Псковской области

В заседании принимала участие прокурор Локнянского района Надежда Новик. Мероприятие было посвящено ситуации на территории Локнянского муниципального округа.

Прокуратура района оперативно отреагировала на выявленные нарушения. По постановлению прокурора нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). Кроме того, внесено представление об устранении нарушений.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026