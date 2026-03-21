В Локнянском районе предприниматель привлечен к ответственности за неоформление 8 сотрудников

Индивидуального предпринимателя, который не оформил трудовые отношения с восьми наемными работниками выявили в ходе заседания рабочей группы межведомственной комиссии Псковской области по противодействию нелегальной занятости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Фото: прокуратура Псковской области

В заседании принимала участие прокурор Локнянского района Надежда Новик. Мероприятие было посвящено ситуации на территории Локнянского муниципального округа.

Прокуратура района оперативно отреагировала на выявленные нарушения. По постановлению прокурора нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). Кроме того, внесено представление об устранении нарушений.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.