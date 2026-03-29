Более 40 участников из 7 регионов России приедут на конференцию в Великих Луках

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Город — воин, город — труженик»  проведут в Великих Луках 23–24 апреля,  сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.

Мероприятие приурочат к 860-летию города. Более 40 участников из 7 регионов России уже заявили о своем участии в конференции, посвященной 860-летию Великих Лук.

«Конференция призвана отразить роль городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, а также малоизвестные страницы истории Великих Лук», - отметили в краеведческом обществе.

В работе конференции примут участие представители городов воинской славы Псков, Великие Луки и Старая Русса Новгородской области. Также участие подтвердили представители городов трудовой доблести Владимир, Пенза, Рязань и Челябинск. К ним присоединятся делегации из Минусинска Красноярского края, а также из Невеля и Новосокольников Псковской области.

