Более 40 участников из 7 регионов России приедут на конференцию в Великих Луках

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Город — воин, город — труженик» проведут в Великих Луках 23–24 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.



Мероприятие приурочат к 860-летию города. Более 40 участников из 7 регионов России уже заявили о своем участии в конференции, посвященной 860-летию Великих Лук.

«Конференция призвана отразить роль городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, а также малоизвестные страницы истории Великих Лук», - отметили в краеведческом обществе.



В работе конференции примут участие представители городов воинской славы Псков, Великие Луки и Старая Русса Новгородской области. Также участие подтвердили представители городов трудовой доблести Владимир, Пенза, Рязань и Челябинск. К ним присоединятся делегации из Минусинска Красноярского края, а также из Невеля и Новосокольников Псковской области.