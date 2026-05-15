В небе над Псковской области вновь нейтрализованы БПЛА противника

Сегодня ночью в небе над  Псковской области вновь нейтрализованы БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

Разрушений и пострадавших на земле нет. 

Приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно! Боевые части  БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника - зачастую они запрограммированы на нанесение максимального  урона гражданскому населению и представителям оперативных служб! 

Съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.

В связи с продолжающейся фиксацией единичных БПЛА в соседних субъектах в течение дня возможны ограничения в работе сотовой сети и интернета

