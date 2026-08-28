По делу о снятии списка «Родины» с выборов в Заксобрание Псковской области назначили почерковедческую экспертизу

Псковский областной суд назначил почерковедческую экспертизу по делу об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания восьмого созыва от партии «Родина», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания областного суда.

Административное исковое заявление об отмене регистрации списка кандидатов в областной парламент, выдвинутого реготделением партии «Родина», поступило в судебную инстанцию в понедельник от областного отделения партии «Яблоко».

В четверг в ходе процесса представитель истца заявила, что юристы «Яблока» ознакомились с документами о выдвижении и регистрации «Родины» в Избирательной комиссии Псковской области и нашли в них множественные ошибки и возможные фальсификации.

В частности, в одном из согласий кандидата баллотироваться не указан год, в другом в качестве даты подписания указано 11.13.2026, третье, судя по дате, подписано уже после регистрации.

Кроме того, истец утверждал, что подписи 27 кандидатов в представленных заявлениях не соответствуют подписям в документах. В связи с чем юрист «Яблока» в суде заявила ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы для установления того, выполнены ли эти подписи одним лицом.

В судебном заседании был объявлен перерыв до утра пятницы.

Суд определил назначить судебную почерковедческую экспертизу, которая должна быть проведена Экспертно-криминалистическим центром УМВД России по региону до 1 сентября. 2 сентября, если поступит заключение, то после 10:00 стороны свяжутся с судом, чтобы все могли подъехать и ознакомиться с результатом экспертизы.

Следующее заседание по делу назначено на 14:30 мск 2 сентября.

В общеобластную часть списка псковского отделения «Родины» входят руководитель реготделения Павел Бикташев, депутат Островского окружного собрания Александр Белов и его коллега из Псковского муниципального округа Валерий Колтаков.

Как сообщалось, 25 августа Псковский областной суд решил удовлетворить иск реготделения «Родины» об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания восьмого созыва от партии «Яблоко».

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление «Родины» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко».

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.