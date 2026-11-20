Региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова любит гулять с собакой, кататься на велосипеде и русскую баню. Несмотря на плотный рабочий график, она находит время для близких и любимых занятий. О своих увлечениях и семейных традициях Ирина Баранова рассказала в эфире программы «Чай втроём» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Когда дочь была маленькой, Ирина Баранова вместе с мужем старалась чаще путешествовать, ходить на выставки, концерты и знакомить ребёнка с окружающим миром.

«Мы много путешествовали и старались ребёнку как можно больше всего показать, а всё свободное время старались посвящать совместному пребыванию. Для нас было очень важно найти что-то интересное и показать ей. Я прекрасно помню, как мне было интересно, когда ребёнок только познаёт мир. Мы старались ей как можно больше дать новых знаний, впечатлений: сходить вместе на фильм, съездить на интересный концерт, сходить на выставку, принять участие в мастер-классе. Для меня свободное время - это обязательно времяпрепровождение с семьёй, с моими близкими», - поделилась Ирина Баранова.

Сейчас её дочь учится на втором курсе Санкт-Петербургского политехнического университета. Она активно участвует в студенческой жизни и помогает первокурсникам привыкнуть к учёбе.

Ирина Баранова признаётся, что переживает за дочь, но старается не ограничивать её самостоятельность.

«У меня различные тревоги, страхи возникают, но я стараюсь их в себе гасить, потому что нельзя постоянно дёргать своего ребёнка, у неё своя жизнь, учёба и друзья. Я стараюсь для своей дочери быть близким другом, не давить на нее, где-то подсказать, чтобы она прислушалась. У нас в семье принято общаться, мы всегда очень много говорим. У нас действительно очень доверительное общение в семье, мы привыкли всегда делиться всем, даже неприятными ситуациями, обсуждать их, чтобы совместно выработать решение», - рассказала гостья студии.

Есть у Ирины Барановой и четвероногий любимец - лабрадор-ретривер по кличке Хаки. Домашнее имя собаке придумала дочь, и оно прижилось гораздо лучше длинного имени по родословной.

Благодаря питомцу ежедневные прогулки стали привычной частью жизни Ирины Барановой. Кроме того, с весны до осени она вместе с мужем регулярно катается на велосипеде.

«Я стараюсь вести достаточно активный образ жизни. Во-первых, у меня собака, поэтому тут неактивным быть не получится. Мы действительно много гуляем, много ходим. Плюс стараемся находить время и с весны по осень регулярно с мужем катаемся на велосипеде. Сто километров мы не проезжаем, но больше часа катаемся, стараемся несмотря на погоду», - отметила она.

Ещё одно любимое занятие Ирины Барановой - баня. Она предпочитает париться с дубовым веником, а после горячего пара любит окунуться в холодную воду. «Я очень люблю баню. Я заядлый банщик. Дубовый веничек обязательно, с контрастной холодной водой, с ледяной водой, с прорубью», - поделилась гостья студии.