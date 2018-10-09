Недвижимость

Правительство определило меры по улучшению жилищных условий россиян

«Известия» ознакомились с паспортом нацпроекта «Жилье и городская среда». Документ содержит меры по реализации указа президента России Владимира Путина об улучшении жилищных условий 5 млн семей к 2024 году.

Достичь целей проекта планируется путем создания для граждан возможностей приобретать жилье в новостройках или на вторичном рынке, в том числе за счет ипотеки.

Кроме того, документом предусмотрено строительство россиянами частных домов, проведение ими капремонта или заключение договоров аренды. Также граждане смогут получить квартиру в результате заключения договоров соцнайма или переселения из аварийного жилья.

По мнению экспертов, предложенные меры положительно скажутся на строительстве и развитии ипотечного кредитования, однако не решат проблем граждан с жильем. Специалисты заявляют о необходимости появления жилищной субсидии для нуждающихся и установлении на государственном уровне гарантий для арендаторов.