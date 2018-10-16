Недвижимость

Росреестр напоминает псковичам о порядке формирования и оспаривания кадастровой стоимости земельных участков на территории региона

В связи с участившимися обращениями граждан Управление Росреестра по Псковской области напоминает о порядке формирования и оспаривания кадастровой стоимости недвижимого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления кадастровой стоимости земельных участков. В соответствии со статьей 24.12. Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух лет) с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка.

В 2016 году на территории Псковской области были проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель всех категорий в рамках Государственного контракта.

Распоряжением администрации Псковской области от 27.01.2016 № 19-р заказчиком работ по определению кадастровой стоимости определен Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, с юридическим адресом: 180007, г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, тел. приемная: 8112 29-86-00, отдел по обеспечению ГКО: 8112 29-86-14, 29-86-15, е-mail: io-info@obladmin.pskov.ru.

Исполнителем работ являлось ООО «Центр экспертизы и оценки собственности», с юридическим адресом: г. Санкт-Петербург, ул. Репина, д. 2, пом. 3-Н, 199034, е-mail: info@ceos.spb.ru (далее – исполнитель работ).

Результаты определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Псковской области, утверждены Постановлениями Администрации Псковской области:

- от 27.10.2016 № 350 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Псковской области»,

- от 27.10.2016 № 351 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Псковской области»,

- от 27.10.2016 № 352 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Псковской области»

- от 22.11.2016 № 376 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Псковской области»,

- от 22.11.2016 № 377 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории Псковской области» (далее – постановления).

На основании статьи 24.18. Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре (далее - комиссия).

Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным.

На основании приказа Росреестра от 26.10.2012 №П/487 на территории Псковской области указанная комиссия создана при Управлении (180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11, тел. (8112) 68-74-33).

Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости в комиссии является:

1) недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;

2) установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

В целях выявления оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости заявитель вправе обратиться к заказчику работ с запросом о предоставлении сведений об объектах недвижимости, использованных при определении их кадастровой стоимости.

Таким образом, заявитель может обратиться в Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям с соответствующим запросом в целях выявления оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости в комиссию необходимо приложить:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;

- нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;

- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление подается на основании недостоверности указанных сведений;

- отчет об оценке объекта оценки (отчет об определении рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость), составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если заявление подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к рассмотрению не принимается. К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости также могут прилагаться иные документы.

Необходимая информация, в том числе о работе комиссии и перечень документов, размещена на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

В псковском Росреестре добавили, что земельный налог начисляется исходя из ставок земельного налога и кадастровой стоимости и решение вопросов по снижению ставок земельного налога в компетенцию Управления Росреестра по Псковской области не входит. При снижении ставки земельного налога уменьшается сам земельный налог. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. По вопросам пересмотра ставок земельного налога на территории муниципального образования в целях снижения налоговой нагрузки и установления льгот для социально нуждающихся и иных налогоплательщиков заявитель может обратиться в представительный орган муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок. Дополнительную информацию можно получить в соответствующем органе местного самоуправления и ФНС России.