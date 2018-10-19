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Недвижимость

На Запсковье завершается освоение 12-го микрорайона

22.10.2018 09:46|ПсковКомментариев: 8

На Запсковье завершается освоение 12-го микрорайона, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ».

Близится к сдаче последний дом квартала «Пятый элемент» по адресу: ул. Инженерная, 110.  

Напомним, освоение микрорайона началось в августе 2008 года со строительства дома по ул. Юности, 9. Сегодня микрорайон представляет собой и панельные, и кирпичные, и каркасно-монолитные дома.

После окончания застройки в микрорайоне поселится порядка 15 тысяч человек.

Большое внимание в 12-м микрорайоне уделено коммерческой инфраструктуре. За несколько лет здесь появились гипермаркет, магазины шаговой доступности, необходимые сервисы и службы: банки, кафе, медицинская клиника, фитнес-клуб. Все это стало возможно благодаря совместной работе инвесторов и органов власти разных уровней.

В ближайшие годы будут застроены находящиеся рядом 14-й и 15-й микрорайоны. «ЛУГ» взял на себя обязательства по строительству социальной инфраструктуры в виде детского сада на 140 мест, который позволит обеспечить местами дошкольников «нового» Запсковья.

Добавим, что мощности инженерных сетей, построенных в рамках реализации проекта комплексной застройки, позволяют обеспечивать коммунальной инфраструктурой и соседние кварталы.   

Теги: #недвижимость #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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