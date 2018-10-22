Недвижимость

В первом в Пскове клубном доме завершается монтаж коробки

В центре Пскова активно продолжается строительство уникального дома «Парус DeLuxe». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», в настоящее время завершается монтаж коробки дома, идут работы по устройству внутренних перегородок.

ЖК «Парус DeLuxe» по плану должен быть введен в эксплуатацию в октябре 2019 года.

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К строительству первого в Пскове клубного дома группа компаний «ЛУГ» приступила в прошлои году. Элитный проект под названием «Парус DeLuxe» реализуется на Ольгинской набережной, 5а.

Клубный дом - это элитный малоквартирный жилой дом, построенный по авторскому проекту в престижном благоустроенном районе для узкого круга жильцов, относящихся к одному социальному классу.