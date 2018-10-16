Недвижимость

Россияне взяли ипотечных кредитов на рекордную сумму

С начала текущего года россияне взяли более 1 млн кредитов общей суммой около 2,1 трлн рублей, что превысило показатели за весь 2017 год и стало новым рекордом российского рынка ипотеки. Такой вывод следует из предварительной оценки госкомпании «Дом.РФ», с которой ознакомились «Известия».

По мнению экспертов, подобные рекорды объясняются отложенным спросом на жилье за счет низких для России ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость.

Впервые с 2014 года Центробанк повысил ключевую ставку - на 0,25 п.п., до 7,5% годовых - для стабилизации валютного рынка и сдерживания инфляционных ожиданий. Средняя ипотечная ставка составила 9,6%, но в течение года она вырастет на 0,5–1 п.п., рассказали опрошенные «Известиями» банки.

Однако специалисты уверены, что в краткосрочной перспективе ставки падать не будут. Тем не менее, к 2024 году ипотечная ставка должна быть на уровне не выше 8%, что станет возможным только в случае уменьшения инфляционных рисков и возобновлении снижения ключевой ставки.