Недвижимость

Псковичи снизили кадастровую стоимость своей недвижимости на 16,5 млн рублей в комиссии при Росреестре

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области провела очередное заседание, в ходе которого были рассмотрены 8 заявлений о снижении цены восьми земельных участков и четырех зданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

После изучения заявлений и представленных к ним документов комиссией были приняты решения об определении кадастровой стоимости пяти земельных участков и двух зданий в размере рыночной. В результате суммарная кадастровая стоимость, составлявшая на момент оспаривания 21,3 млн рублей была снижена до 4,8 млн рублей. Общая цена уменьшена на 16,5 млн рублей. В рассмотрении 5 заявлений было отказано в связи с несоответствием оценочных отчетов предъявляемым законодательством требованиям.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссию и результатах оспаривания кадастровой стоимости (протоколы заседаний комиссии, решения) в Псковской области размещена на портале Росреестра в рубрике «Кадастровая оценка».