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Недвижимость

В Пскове выставлены на продажу помещения в здании, где располагаются полиция и магазин «Светофор»

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В Пскове выставлены на продажу помещения в здании по ул. Инженерной, 9. Информация об аукционе по продаже 6 нежилых помещений размещена на сайте государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям. Общая площадь помещений, которые продаются одним лотом, составляют 327,8 кв.м. Начальная цена продажи - 2 млн 785 тысяч 600 рублей. Аукцион назначен на 29 ноября. Отметим, по данному адресу работают различные организации, в том числе управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области, магазин «Светофор».