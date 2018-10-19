В Пскове выставлены на продажу помещения в здании, где располагаются полиция и магазин «Светофор»

В Пскове выставлены на продажу помещения в здании по ул. Инженерной, 9.
Информация об аукционе по продаже 6 нежилых помещений размещена на сайте государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.
Общая площадь помещений, которые продаются одним лотом, составляют 327,8 кв.м. Начальная цена продажи - 2 млн 785 тысяч 600 рублей.
Аукцион назначен на 29 ноября.
Отметим, по данному адресу работают различные организации, в том числе управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области, магазин «Светофор».