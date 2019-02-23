Недвижимость

15% рынка элитного арендного жилья Москвы занимают клиенты из стран Азии

В Москве резко выросло число арендаторов элитного жилья из стран Азии. По данным Blackwood, сегодня на их долю приходится 10% сделок по аренде квартир в классах премиум и элит. Об этом сообщает Blackwood.

Корпоративных клиентов из Азии на рынке элитной аренды Москвы становится больше. Начало этой тенденции было положено в октябре 2018 года, а с наступлением 2019 года, когда в Россию вернулся ряд зарубежных компаний, которые арендуют квартиры для своих сотрудников, она только усилилась. Сейчас обращения от клиентов из Азии составляют 15% от общего количества запросов на аренду элитных квартир, что более чем на треть превышает результат аналогичного периода 2017 года.

По данным департамента городской недвижимости Blackwood, первую строчку с большим отрывом занимают клиенты из Японии – 53% от общего числа запросов на жилье для иностранных граждан, 10,5% – Казахстан, по 5% – Вьетнам и Сингапур. Таким образом на клиентов из стран Азии приходится 84% запросов на аренду элитного жилья среди иностранцев. В основном это корпоративные клиенты из компаний, работающих на автомобильном, консалтинговом и инвестиционном рынках, а также в дипломатических службах перечисленных стран.

Чаще всего экспаты из восточных государств арендуют 3-комнатные квартиры, что также является позитивным явлением для рынка элитной аренды, где именно 3-комнатные лоты составляли на конец 2018 года наибольшую долю, а именно 37% предложения. Их предпочтения – это квартиры в новостройках с раздельными зонами кухни и спальни, и отдельными комнатами и санузлом для обслуживающего персонала. Сотрудники диппредставительств предъявляют также обязательное для этой категории нанимателей требование – наличие в квартире большого зала для приемов, где можно разместить от 30 до 70 человек.

В числе основных приоритетов клиентов - центральное расположение жилья. Иностранцы предпочитают квартиры в Пресненском районе, Хамовниках, на Арбате и в других районах центра, где есть вся необходимая инфраструктура – рестораны, магазины, продуктовые магазины премиум-класса, спортклубы.

В среднем запрашиваемая ежемесячная стоимость аренды на элитные квартиры в Москве среди азиатских арендаторов составляет 150 тыс. рублей для менеджеров среднего звена и 300 тыс. рублей для топ-менеджеров.

«Экспаты, которые арендуют элитные квартиры в Москве – это представители тех сфер, где наблюдается рост, в частности инвестиционной и автомобильной. Также среди них много специалистов технического консалтинга, курирующих производственные линии на предприятиях, экспертов в сегментах облачных и мобильных технологий и направлении Big Data. Нужно учитывать и культуру построения бизнеса в азиатском регионе, где топ-менеджеры предпочитают выстраивать отношения на самом высоком уровне и лично приезжать в Москву и управлять процессами на месте. Все эти факторы влияют на рынок аренды и спрос на элитную недвижимость. И так как азиатские компании, целью которых является открытие офисов в России и развитие бизнеса, продолжают активную работу в этом направлении, то мы ожидаем последующего повышения интереса к арендному жилью со стороны данной группы клиентов», – отметил директор департамента городской недвижимости Blackwood Иван Бородин.