Недвижимость

Росреестр: Как исправить техническую ошибку в реестре недвижимости

При оформлении квартиры, дома или земельного участка может быть допущена ошибка. В состав сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) входит следующая информация: технические характеристики объекта недвижимого имущества, адрес, личные данные правообладателя, дата и основание возникновения права собственности, информация о зарегистрированных обременениях на недвижимость. Соответственно, в этих сведениях может содержаться ошибка, имеющая технический характер, грамматическая или арифметическая ошибка, описка, опечатка. Ее наличие в дальнейшем может стать причиной отказа в совершении той или иной сделки с объектом недвижимости, сообщили в пресс-службе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области,

Техническая ошибка в сведениях ЕГРН может быть исправлена одним из следующих способов: на основании заявления заинтересованного лица, представленного в офисы приема документов, об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, по решению государственного регистратора прав в случае обнаружения им технической ошибки в записях, на основании решения суда.

Следует отметить, что в первых двух случаях исправление технической ошибки возможно только, если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости.

Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать как с использованием сети Интернет, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» портала Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru, так и в бумажном виде, через офисы приема многофункциональных центров (МФЦ).

Исправление технической ошибки, при наличии оснований, производится в течение трех дней со дня поступления в орган регистрации прав соответствующего заявления от заинтересованного лица либо обнаружения такой ошибки органом регистрации прав самостоятельно. По результатам исправления технической ошибки в адрес правообладателя объекта недвижимости направляется уведомление об исправлении технической ошибки.

Вместе с тем в исправлении технической ошибки может быть отказано в случае ее отсутствия, т.е. данные внесены верно, а заявитель под видом ошибки пытается зарегистрировать изменения, которые должны вноситься на основании технического плана, подготовленного кадастровым инженером. В иных случаях отказывают если существуют основания полагать, что исправление технической ошибки в записях может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправление производится только по решению суда.

Во избежание содержания в ЕГРН некорректных сведений об объекте недвижимости, а также для своевременного выявления и исправления технической ошибки в записях ЕГРН Кадастровая палата рекомендует собственникам внимательно проверять все данные, содержащиеся в документах.