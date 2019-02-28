Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Децл «Морфия»
Есть билет на балет!
Мариинка: впервые в Пскове
Минпромторг отжигает
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
 
 
 
Самое популярное 28.02.2019 21:099 Неработающие пенсионеры получат первую доплату до начала лета 27.02.2019 11:3517 Псковский кондитер не уплатил 75 млн рублей налогов 27.02.2019 09:5628 Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии 27.02.2019 18:09221 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке 28.02.2019 18:04118 Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

С сегодняшнего дня действует новый порядок определения кадастровой стоимости

02.03.2019 10:19|ПсковКомментариев: 1

Новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвится России от 24 сентября 2018 года вступает в силу 2 марта.

Порядок устанавливает правила определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случаях: осуществления государственного кадастрового учета в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о ранее учтенном объекте недвижимости, внесения изменений в сведения.

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: о значении площади, о значении, проектируемом значении основной характеристики, о степени готовности, о категории земель, о виде разрешенного использования, о назначении, проектируемом назначении, об основной характеристике.

Для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости используются средние и минимальные значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденные в установленном порядке, а при их отсутствии используются рассчитанные в соответствии с Порядком значения удельных показателей кадастровой стоимости.

Порядком определена последовательность выбора между средними удельными показателями кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего назначения, если для кадастрового квартала, населенного пункта и муниципального района, в котором располагается оцениваемый объект недвижимости, отсутствует такой показатель.

Кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства будет рассчитываться с учетом степени готовности такого объекта. В случае изменения степени готовности объекта незавершенного строительства или изменения его основной характеристики, кадастровая стоимость будет изменяться пропорционально.

Также порядком установлены правила определения кадастровой стоимости если земельный участок предназначен, для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства либо огородничества, при разделе земельного участка, при образовании земельного участка путем объединении либо перераспределения, при наличии у земельного участка более чем одного вида разрешенного использования.

Общий принцип порядка определения кадастровой стоимости останется прежним: умножение площади объекта недвижимости на удельный показатель кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего назначения либо вида разрешенного использования, утвержденный исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, решением органа местного самоуправления.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 458 человек
02.03.2019, 11:280 «Псковпассажиравтотранс» подвел итоги опроса по дизайну электронного проездного билета 02.03.2019, 11:100 Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Опочке 02.03.2019, 11:000 Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу 02.03.2019, 10:511 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке
02.03.2019, 10:377 Умер академик Жорес Алферов 02.03.2019, 10:3058 Акценты» Донецкого: Выпад Цецерского, мусорный ценник и «ПЛН-Церковь» 02.03.2019, 10:191 С сегодняшнего дня действует новый порядок определения кадастровой стоимости 02.03.2019, 10:042 В Печорском районе бдительный пограничник не позволил нервному россиянину провезти через границу контрабандные сигареты
02.03.2019, 09:558 Выездную диспансеризацию смогут пройти псковичи на следующей неделе рядом с «Лентой» на Запсковье 02.03.2019, 09:370 Международный день спички отмечается сегодня 01.03.2019, 22:593 Псковские боксеры провели достойные бои на Кубке России в Ижевске 01.03.2019, 22:441 «Подчищающую» иммунизацию против кори собираются начать в РФ с 1 апреля
01.03.2019, 22:3943 Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить вход в рестораны «нищебродам» 01.03.2019, 22:3410 Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих 01.03.2019, 22:1612 Пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко устроил двойное ДТП, скрываясь от полиции 01.03.2019, 21:5715 Эксперты рассмотрели проекты реставрации фасадов Губернского почтамта и гостиницы «Октябрьская» в Пскове
01.03.2019, 21:4810 Около 200 заявок поступило на фестиваль «Зеленое яблоко» в Пскове 01.03.2019, 21:233 Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-ой роты 01.03.2019, 21:152 В 2018 году 45 отравлений закончились летальным исходом в Псковской области 01.03.2019, 21:1436 Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия»
01.03.2019, 21:108 Из-за запаха дыма были эвакуированы 20 человек из Псковской областной больницы 01.03.2019, 20:5014 «Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч 01.03.2019, 20:401 В Псковской области принимаются заявки на жеребьевку на добычу охотничьих ресурсов 01.03.2019, 20:134 Ярмарка вакансий состоится в Пскове 6 марта
01.03.2019, 19:5229 Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» 01.03.2019, 19:435 Александр Козловский о поддержке бизнеса, «мусорной» реформе и территориальном общественном самоуправлении 01.03.2019, 19:264 Псковичей приглашают встретить весну в ТРК «Акваполис» 01.03.2019, 19:112 Для консультации в Пенсионном фонде Красногородского района используют кодовое слово
01.03.2019, 18:560 В Госдуму внесли проект о детях, рожденных суррогатной матерью 01.03.2019, 18:354 Весенние скидки на голубцы и другие мясопродукты объявили в магазинах «Деревня Соловьи» 01.03.2019, 18:2726 Интерактив: Не помешает ли новый мост яхтсменам? 01.03.2019, 18:165 Эксперты: 8 Марта российские туристы предпочитают отмечать в Италии, Германии и Турции
01.03.2019, 17:560 В России обновят список запрещенных для женщин профессий 01.03.2019, 17:4924 Губернатор проинформировал полпреда о социально-экономической ситуации в регионе 01.03.2019, 17:423 Открыта «горячая линия» по вопросам кори 01.03.2019, 17:370 В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 26-летию образования СОБР
01.03.2019, 17:2835 Поезд с трофейным сирийским вооружением в мае прибудет в Псков и Великие Луки 01.03.2019, 17:210 В псковском ООО УК «Жилсервис» создана профсоюзная организация 01.03.2019, 17:100 Продолжается первый этап конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» 01.03.2019, 16:5823 18 улицам Пскова планируют присвоить названия
01.03.2019, 16:551 2-3 марта будет дан старт второму сезону профсоюзного проекта «Танцетерапия» 01.03.2019, 16:451 Псковская таможня выявила 2 автомобиля, ввозимых под видом запчастей 01.03.2019, 16:3896 Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально 01.03.2019, 16:306 «Азимут» с 4 мая открывает рейс из Пскова в Сочи
01.03.2019, 16:220 До минус 12 градусов похолодает завтра ночью в Псковской области 01.03.2019, 16:200 Пушкиногорцы встретились с ветераном войны 01.03.2019, 16:1543 Интерактив: Региональный оператор «Экопром» по-тихому возит мусор на закрытый стругокрасненский полигон 01.03.2019, 16:129 Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о бессрочном назначении мировых судей
01.03.2019, 16:002 В Пскове открылась детская выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана 01.03.2019, 15:392 Правительство РФ с 1 марта ввело лицензирование автобусных перевозок 01.03.2019, 15:388 Память десантников 6-й роты почтили псковские коммунисты 01.03.2019, 15:210 Псковичи подали более 120 заявлений на оплату услуг дошкольного образования из средств материнского капитала
01.03.2019, 15:1851 В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» 01.03.2019, 15:1718 Александр Козловский: Бесконечно бизнес прессовать невозможно 01.03.2019, 15:120 Бесплатно посмотреть мультфильмы смогут юные жители Псковской области в рамках работы детских киноклубов 01.03.2019, 15:104 Единороссы объяснили пушкиногорцам преимущества ТОСов
01.03.2019, 15:0610 Ученые ПсковГУ о новых официальных символах региона: Треугольный орнамент, изображенный на флаге, можно увидеть на псковских церквях 01.03.2019, 15:0533 Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» 01.03.2019, 14:4825 Александр Козловский: «Мусорная реформа» в Псковской области проходит гораздо лучше, чем в других регионах 01.03.2019, 14:448 Полпред Александр Гуцан высоко оценил возможности Псковского перинатального центра
01.03.2019, 14:430 В Псковском колледже искусств представили литературно-художественную программу об Иване Бунине 01.03.2019, 14:370 В марте 2019 года мобильная клиентская служба ПФР посетит десять волостей в семи районах Псковской области 01.03.2019, 14:290 Tele2 назвала популярных на Северо-Западе хип-хоп исполнителей 01.03.2019, 14:260 35 земельных участков проверил псковский Росреестр в феврале
01.03.2019, 14:2437 Интерактив: Мой маленький мусорный протест 01.03.2019, 14:210 В Пскове наградили победителей областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин» 01.03.2019, 14:208 Нужно поддерживать уже существующие предприятия - Александр Козловский 01.03.2019, 14:055 Александр Гуцан: Подвиг десантников 6-й роты дал возможность стране взглянуть на российскую армию под другим углом
01.03.2019, 13:532 Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов: 6-я рота, ушедшая в бессмертие, всегда будет с нами 01.03.2019, 13:5323 Природоохранная прокуратура через суд обязала власти Пскова обеспечить рекультивацию городской свалки 01.03.2019, 13:411 Жители Великих Луках выбрали для благоустройства в рамках партпроекта «Городская среда» спуск к острову Дятлинка 01.03.2019, 13:3912 Мы все в долгу перед родными героев-десантников - Михаил Ведерников
01.03.2019, 13:370 Мошенник обманул великолучанина 01.03.2019, 13:258 Александр Козловский: Контрольные и фискальные органы должны быть помощниками бизнеса 01.03.2019, 13:200 В первый день весны Художественный салон приглашает великолучан на новые выставки 01.03.2019, 13:148 Александр Козловский: Главным исполнителем поручений Путина должен быть губернатор
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.