Недвижимость

«Дачная амнистия» помогла людям решить проблемы с оформлением в собственность дачных домов - Виталий Аршинов

У владельцев земельных участков, на которых построены незарегистрированные коттеджи и загородные домики, 1 марта истекает время, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы, далее процедура изменится.

Во время «дачной амнистии» действовал упрощенный порядок оформления прав граждан на объекты недвижимого имущества, ранее не требовалось получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. С августа 2018 года введен единый уведомительный порядок строительства и оформления в собственность домов, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства, и домов, находящихся в садоводческих и дачных товариществах. Формально, «дачная амнистия» в изначальном ее понимании уже завершилась, но до 1 марта 2019 года действует переходный период.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием о необходимости проведения «дачной амнистии» к главе Плюсского района, экс-руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Виталию Аршинову. Он отметил, что ранее было меньше затрат, можно было самостоятельно заполнить декларацию и представить необходимые документы на землю и зарегистрировать дачное строение.

По мнению Виталия Аршинова, «дачная амнистия» помогла людям решить проблемы с оформлением в собственность дачных домов. Но вместе с тем он отметил и негативный момент «амнистии» - ведение учета. В базу данных Росреестра нередко попадала неполная информация или информация, не прошедшая контроль. Экс-руководитель Росреестра пояснил, если в базу данных о недвижимости попадает неточная или искаженная информация, это может иметь в дальнейшем негативные последствия.

«Ранее люди платили налоги только за земельные участки, но даже и за них не платили, если участки не были оформлены, теперь, пройдя процедуру формирования объекта недвижимости и его регистрации, собственник автоматически становится налогоплательщиком», - прокомментировал Виталий Аршинов.