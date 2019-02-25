Недвижимость

Региональная Ассоциация садоводов: Продление переходного периода необходимо

В псковской Ассоциации садоводов работает горячая линия (телефон 68-21-57) по вопросам регистрации коттеджей и загородных домов на земельных участках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Ассоциации садоводов Анна Войченко. Как известно, 1 марта этого года истекает время, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы. «Дачная амнистия» завершилась, в данный момент действует переходный период.

По словам А.Войченко, в общественной приемной Ассоциации садоводов на Рижском проспекте, 31 в последние дни многолюдно. Граждане пользуются последней возможностью легализовать незарегистрированные строения в упрощенном порядке.

Анна Войченко заявила, что в настоящее время готовится нормативный акт о продлении переходного периода: «Поставить на учет все дома до 1 марта садоводы, конечно, не успели. Продление переходного периода необходимо».

С окончанием переходного периода и упрощенной системы регистрации появится документ, который будет уведомлять органы администрации о регистрации недвижимости на земельном участке.

Руководитель Ассоциации обратила особое внимание садоводов на то, что обязательной регистрации подлежат дома, построенные на земельном участке как жилые, если в данных домах будут прописаны люди.

В соответствии с Федеральным законом № 217 изменились организационно-правовые формы. Основная форма, которая преобладает в Псковской области, СНТ сохранилась, формы ДНП теперь не существует, данные партнерства проходят перерегистрацию.

Касательно уставов садоводческих организаций Анна Войченко пояснила: «Уставы мы срочно не меняем. Рекомендуем вопрос о принятии нового устава решать в конце 2019 года, либо в 2020 году. Все уставы СНТ действуют».