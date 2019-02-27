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Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня внесли в Государственную Думу первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в Послании Федеральному Собранию - законопроект об «ипотечных каникулах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», - сообщил парламентским журналистам Вячеслав Володин.

«Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30 процентов» - сказал Вячеслав Володин.

«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Среди авторов законопроекта от Государственной Думы - руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.