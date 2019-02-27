Недвижимость

35 земельных участков проверил псковский Росреестр в феврале

Административное обследование проводится должностными лицами органов, уполномоченных осуществлять государственный земельный надзор (в том числе Росреестра), без участия собственников и правообладателей земельных участков дистанционными способами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства в феврале государственными инспекторами по использованию и охране земель псковского Росреестра было проведено 35 таких административных обследований объектов земельных отношений в районах Псковской области.

В результате изучения состояния и способов использования земельных участков специалистами были выявлены и зафиксированы 11 признаков нарушения п. 1 ст. 26 ЗК РФ- отсутствие документов, удостоверяющих права на земельные участки.

В псковском Росреестре добавили, что если в ходе административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, это является основанием для проведения проверки, а в случае получения достаточных данных- принимается решение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ.

С более подробной информацией об административных обследованиях можно ознакомиться в региональном блоке «Проведение проверок» официального сайта Росреестра.