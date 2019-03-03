Недвижимость

Законопроект о запрете хостелов в жилых домах прошел второе чтение

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении запрет на размещение хостелов и других видов гостиниц в многоквартирных жилых домах. За документы проголосовали 417 депутатов, один воздержался. Трансляция шла на сайте Думы, сообщает «Медуза».

Законопроект добавляет в жилищный кодекс фразу «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению». Такой же запрет распространят на любые другие жилые помещения.

Документ находился на рассмотрении с 2015 года, против жесткого запрета хостелов выступало правительство.