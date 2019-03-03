Недвижимость

Квартиру-студию в Пскове можно приобрести менее, чем за 1 млн рублей

Небольшие студии сегодня являются одним из самых востребованных продуктов в новостройках. Причина популярности кроется в низких ценах, что позволяет приобретать такое жилье молодым семьям, родителям для детей-студентов, а также частным инвесторам, которые рассчитывают заработать за счет аренды. Эксперты ЦИАН изучили предложение малогабаритных квартир и апартаментов в новостройках Северо-Западного федерального округа и составили рейтинг регионов СЗФО по минимальной площади лота на первичном рынке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЦИАН.

В рейтинге приняли участие новостройки, находящиеся в стадии строительства, а также сданные в эксплуатацию не более пяти лет назад. При этом лоты в последних рассматривались исключительно без отделки, за исключением проектов, в которых данная опция предусмотрена застройщиком. Псковская область оказалась в данном рейтинге на 8 месте из 10.

Также Псковский регион - второй в рейтинге, в котором самая компактная квартира в новостройке оценена менее чем в миллион рублей (в Вологодской области 714,6 тыс. рублей стоит квартира площадью 19,75 кв. м). За 928,8 тыс. рублей в псковском жилом комплексе выставлена на продажу студия площадью 25,8 кв. м.