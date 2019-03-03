Недвижимость

В ЖК «Приоритет» началась облицовка фасада кирпичом

В жилом комплексе «Приоритет» (ул. Кузбасской дивизии, 10) началась облицовка фасада кирпичом. Параллельно идет монтаж шестого этажа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГК «ЛУГ».

ЖК «Приоритет» отличается индивидуальными архитектурными, планировочными и инженерными решениями, а также повышенным уровнем удобства для жителей. Одним из неоспоримых преимуществ жилого комплекса является его уникальное расположение в самом сердце Завеличья в непосредственной близости от объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.

Акцент при разработке планировочных решений жилого комплекса сделан на удобство для семей, так как в 75% случаев покупателями квартир в домах комфорт-класса являются именно семьи с детьми.

Подробности о жилом комплексе можно узнать в офисах продаж и по телефону 793-793.