Госдума готовит закон об ипотечных вкладах

Безотзывные банковские вклады позволят быстрее накопить заемщикам на первоначальный взнос, а затем взять кредит на выгодных условиях. Законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию, сообщает портал zakonbase.ru.
Открыть банковский вклад для того, чтобы накопить на первый взнос на жилье, можно и сейчас. Многие покупатели так и поступают. Зачем потребовался специальный закон и чем специальные депозиты будут отличаться от обычных?
Авторы документа считают, что механизм может заработать уже в следующем году. Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к рассмотрению законопроекта в нижней палате парламента приступят в апреле и, скорее всего, успеют принять его до завершения весенней сессии. По его словам, работать с жилищными депозитами смогут как государственные, так и коммерческие банки, отобранные по ряду параметров.
Эксперты рынка недвижимости считают законопроект перспективным, но лишь при условии, что ставки действительно будут ниже, а проценты выше. В противном случае вклады не смогу конкурировать с обычными. Еще один момент, который может остановить потенциальных вкладчиков - размер страхового возмещения по вкладам. Сейчас он ограничен суммой в 1,4 миллиона рублей, и правительство пока не готово его увеличивать до 10 млн рублей, как предлагают депутаты. «Мы еще вернемся к этому вопросу при доработке законопроекта ко второму, ключевому, чтению. Но в принципе, сумма в 1,4 миллиона рублей в большинстве случаев покрывает размер первоначального взноса по ипотеке. Особенно в тех регионах, где, в отличие от Москвы, жилье стоит не так дорого», - отметил Анатолий Аксаков.
Главным же противником законопроекта могут стать сомнения граждан в стабильности национальной валюты: с обычного депозита вклад отозвать проще, если возникнет необходимость (как в 2014 году). К тому же, отмечают эксперты, и в жизни вкладчиков все может быть не так предсказуемо, как хотелось бы: на планы по покупке жилья могут влиять как семейные обстоятельства, ситуация на работе и другие факторы. Тем не менее, при соблюдении главных условий – повышенный процент, сниженная ставка – схема будет жизнеспособна. Ведь сейчас, чтобы накопить на первоначальный взнос, гражданам приходится соблюдать жесткую финансовую дисциплину, либо хитрить – получать одобрение на ипотеку, а затем брать потребительский кредит на первоначальный взнос. Ипотечные вклады будут более выгодным механизмом для всех участников сделки – и для заемщиков, и для финансово-кредитных учреждений.