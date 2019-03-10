Недвижимость

Госдума готовит закон об ипотечных вкладах

Безотзывные банковские вклады позволят быстрее накопить заемщикам на первоначальный взнос, а затем взять кредит на выгодных условиях. Законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию, сообщает портал zakonbase.ru.

Открыть банковский вклад для того, чтобы накопить на первый взнос на жилье, можно и сейчас. Многие покупатели так и поступают. Зачем потребовался специальный закон и чем специальные депозиты будут отличаться от обычных?

более высокие, чем в среднем по рынку, проценты позволят быстрее накопить на первоначальный взнос;

в дальнейшем заемщик может претендовать на сниженную ставку и более дешевый кредит;

вклады будут безотзывными – это значит, что заемщик взамен на более выгодные условия будет вынужден соблюдать финансовую дисциплину. При этом банки внакладе не останутся, ведь они получат источник дешевых «длинных денег», что позволит им выдавать ипотеку со сниженной ставкой.

Авторы документа считают, что механизм может заработать уже в следующем году. Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к рассмотрению законопроекта в нижней палате парламента приступят в апреле и, скорее всего, успеют принять его до завершения весенней сессии. По его словам, работать с жилищными депозитами смогут как государственные, так и коммерческие банки, отобранные по ряду параметров.

Эксперты рынка недвижимости считают законопроект перспективным, но лишь при условии, что ставки действительно будут ниже, а проценты выше. В противном случае вклады не смогу конкурировать с обычными. Еще один момент, который может остановить потенциальных вкладчиков - размер страхового возмещения по вкладам. Сейчас он ограничен суммой в 1,4 миллиона рублей, и правительство пока не готово его увеличивать до 10 млн рублей, как предлагают депутаты. «Мы еще вернемся к этому вопросу при доработке законопроекта ко второму, ключевому, чтению. Но в принципе, сумма в 1,4 миллиона рублей в большинстве случаев покрывает размер первоначального взноса по ипотеке. Особенно в тех регионах, где, в отличие от Москвы, жилье стоит не так дорого», - отметил Анатолий Аксаков.

Главным же противником законопроекта могут стать сомнения граждан в стабильности национальной валюты: с обычного депозита вклад отозвать проще, если возникнет необходимость (как в 2014 году). К тому же, отмечают эксперты, и в жизни вкладчиков все может быть не так предсказуемо, как хотелось бы: на планы по покупке жилья могут влиять как семейные обстоятельства, ситуация на работе и другие факторы. Тем не менее, при соблюдении главных условий – повышенный процент, сниженная ставка – схема будет жизнеспособна. Ведь сейчас, чтобы накопить на первоначальный взнос, гражданам приходится соблюдать жесткую финансовую дисциплину, либо хитрить – получать одобрение на ипотеку, а затем брать потребительский кредит на первоначальный взнос. Ипотечные вклады будут более выгодным механизмом для всех участников сделки – и для заемщиков, и для финансово-кредитных учреждений.