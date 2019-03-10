Недвижимость

Стартовали продажи квартир в новом доме на улице Крупской на Запсковье

ГК «ЛУГ» объявляет старт продаж квартир в новом доме на Запсковье по адресу: ул. Крупской, 24.

Псковичи могут прибрести жилье в крупнопанельном двухподъездном доме в благоустроенном и развитом районе города Пскова.

Новостройку отличает выгодное расположение, в шаговой доступности расположены различные магазины, аптека, детская поликлиника, школа и два детских сада.

В линейке предложения представлены новые, улучшенные планировки однокомнатных и трехкомнатных квартир. С планировками квартир можно ознакомиться здесь>>>

Дом находится в высокой степени готовности, в настоящее время уже идет монтаж 6-го этажа.

При этом покупателям пока предлагаются низкие цены на квартиры.

Подробности можно узнать в офисах продаж ГК «ЛУГ» и по телефону 793-793.