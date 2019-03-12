Недвижимость

Застройщик назвал дату сдачи долгостроя на улице Новгородской, 18а в Пскове

Застройщик долгостроя на улице Новгородской, 18а в Пскове на очередной встрече с дольщиками пообещал сдать его до 30 июня. Как сообщает ГТРК «Псков», на собрании, которое прошло сегодня в областной администрации, руководитель компании «Профтехстрой» предоставил план работ по завершению строительства.

Кроме того, председатель комитета по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов предложил дополнительный путь решения проблемы. Администрация приобретет в строящейся пятиэтажке несколько квартир для детей-сирот. Таким образом, у застройщика появятся деньги, чтобы сдать долгострой.

Сроки окончания строительства пятиэтажки переносились 12 раз. Заселиться в квартиры дольщики не могут с конца 2014 года.