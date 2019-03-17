Недвижимость

Псковский Росреестр: Собственник вправе знать, кто интересовался его недвижимостью

Собственник объекта недвижимости может получить справку о лицах, которые запрашивали информацию в отношении принадлежащего ему объекта недвижимости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Росреестра, согласно федеральному закону от № 218 «О государственной регистрации недвижимости» сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом), и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Собственник вправе знать, кто интересовался его недвижимостью. Для этого собственник недвижимости может получить справку о лицах, которые запрашивали информацию в отношении принадлежащего ему объекта недвижимого имущества. Из справки собственник получит информацию о физических, юридических лицах, органах местного самоуправления, органах государственной власти, которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и исходящий номер такого документа.

Для получения государственной услуги собственник недвижимого имущества может обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), заказав справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, либо подать запрос в электронном виде, воспользовавшись единым порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru)

Срок предоставления государственной услуги составляет 3 рабочих дня.

За предоставление справки в виде бумажного документа взимается плата в размере 400 рублей для физических лиц и 1100 рублей – для юридических. Справка в виде электронного документа будет стоить 250 рублей для физических и 700 рублей для юридических лиц.