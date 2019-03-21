Недвижимость

Управление Росреестра и Кадастровая палата по Псковской области оказывают бесплатную помощь ветеранам по вопросам недвижимости

Во всех городах России началась подготовка к 9 Мая. Страницы, опаленные войной, в книге истории все дальше от нас. И все меньше с нами остается тех, кто мог бы поделиться своими воспоминаниями, вынесенными уроками жизни и смерти из фронтовой школы.

Хранить нашу общую память и продолжать поддерживать наших дорогих ветеранов - долг не только государства, но и каждого из нас. Помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны оказывают управление Росреестра и Кадастровая палата по Псковской области.

Ветеранам, инвалидам ВОВ и их представителям, действующим в отношении их объектов недвижимости, от их имени и имеющих соответствующую доверенность, эта услуга предоставляется безвозмездно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Кадастровой палаты, ветеран может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты по Псковской области и управления Росреестра оперативно приедут в удобное для него время, проведут консультации, примут все необходимые документы и по готовности вновь доставят их ветерану.

Выездное обслуживание включает спектр услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, учёту изменений, а также услуги по государственному кадастровому учету и по государственной регистрации прав: на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.

Получить справочную информацию по вопросу выездной услуги можно по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, а также при личном визите в Кадастровую палату: Псков, ул.Рабочая 11, каб. 104, по телефону 8(8112) 649301(доб.2140) и 89212140220, в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru