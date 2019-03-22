Недвижимость

Надежные двери, чистая вода, теплые окна: весенние спецпредложения «Стройбазы на Алмазной»

Весна на «Стройбазе на Алмазной» продолжается! Так что не теряйте время и деньги в разных районах города: покупайте все, что нужно для строительства и ремонта, в одном месте - на пересечении Поземского и Алмазной. И, конечно, не забывайте пользоваться скидками и акциями! Сегодня расскажем о скидках на фильтры для воды, двери, окна и другие стройматериалы.

«Эклектика»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №22

(8112) 58-15-15, 8-965-810-25-15

Магазин «Эклектика» специализируется на продаже строительных и отделочных материалов. Двери, плитка, паркет, ламинат - это и многое другое псковичи могут приобрести здесь по низким ценам. Помогут здесь и с мастерами-отделочниками: «Эклектика» - это еще и строительная фирма.

Сэкономить в магазине позволяет гибкая система сезонных скидок. Например, до конца марта в «Эклектике» стоимость дверей снижена на 10%.

Если вы регулярно приобретаете строительные и отделочные материалы, вам выгодно приобрести нашу накопительную дисконтную карту. Ее стоимость составляет всего 100 рублей. При первой покупке вам будет сделана скидка 3%, затем, по мере совершения покупок скидка будет увеличиваться, согласно «программе скидок». Скидка предоставляется на весь ассортимент, кроме товаров, участвующих в акциях.

«Стройнавигатор»

http://msm60.ru/magazin-strojnavigator

«Стройбаза на Алмазной», павильон №5, павильон №29

(8112) 79-31-72, (8112) 79-30-35

Компания ТК «СтройНавигатор» является одним из лидеров регионального рынка по продажам материалов для устройства кровли и фасада.

Ассортимент товаров, представленных в магазине: металлочерепица для кровли, гибкая черепица, ондулин, профилированный лист для забора, водосточные системы, металлический и виниловый сайдинг, мансардные окна, ограждения, ворота, калитки, террасная доска, ОСП, теплоизоляция от ведущих производителей. В частности, в «Стройнавигаторе» вы можете приобрести кровлю Grand Line и ТЕХНОНИКОЛЬ (пав.№29), утеплитель ROCKWOOL, URSA, Изоспан (пав.№5).

«Стройнавигатор» - это индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от объема заказа частные клиенты могут рассчитывать на скидку от 3 до 7%, а для корпоративных клиентов действуют партнерские программы, предполагающие скидки до 15%.

«Аквафор»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», пав. 13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

https://pskovvoda.ru/

https://pskovseptik.ru/

https://vk.com/aquaphor60

Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. В черте Пскова действует бесплатная доставка товара. Опытные специалисты помогут с монтажом и сервисом. Также среди услуг, которые предоставляются магазином, - химический и бактериологический анализ воды, расчёт необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

Воспользуйтесь скидкой на водоочиститель Аквафор Кристалл и приобретите его всего за 2990 рублей!

Акционная цена действует также на фильтр Аквафор Морион, который устраняет все вредные примеси из водопроводной воды любого качества и делает её полезной для здоровья. Покупка до конца марта обойдется в 8685 рублей.

Новое предложение от «Аквафор» - возврат до 5% бонусов на любую банковскую карту. Все подробности - у продавцов-консультантов!

Торгово-монтажная фирма «Тёплые окна»

http://msm60.ru/magazin-tyoplye-okna

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секция 103

(8112) 61-20-80, 8-921-211-20-80

Торгово-монтажная фирма «Тёплые окна» изготавливает и реализует оптом и в розницу металлопластиковые окна, лоджии, балконы, офисные перегородки, жалюзи и натяжные потолки любой сложности, а также осуществляет их профессиональный монтаж. Являясь официальным дилером фабрики дверей BRAVO, реализует из наличия и под заказ входные и межкомнатные двери от недорогих ламинированных до престижных из массива.

Постоянная скидка 3% на двери и окна действует для пенсионеров (при предъявлении удостоверения) и новоселов. Кроме того, сезонные скидки на отдельные позиции ассортимента могут колебаться от 5 до 30%.

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Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!