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Недвижимость

Недорогие и комфортабельные коммерческие помещения доступны к покупке в ЖК «Приоритет»

27.03.2019 15:42|ПсковКомментариев: 0

В жилищном комплексе «Приоритет» в Пскове строятся два современных многоквартирных жилых дома с встроенными нежилыми помещениями.

Густонаселенная часть города - отличное место для развития бизнеса, покупки коммерческих помещений и вложения средств, которые будут работать на вас.

Новые, комфортабельные дома удобно располагаются на улице Кузбасской дивизии, 10 и улице Народной, 13.

Помещения обладают всеми характеристиками, необходимыми для успешной реализации своих проектов, а именно: располагаются на 1 этаже с отдельными входами, высота потолка составляет 3,5 метра, помещения оснащены панорамными окнами. Индивидуально можно подобрать помещение подходящей площади от 100 до 500 квадратных метров. Все помещения будут полностью готовы к эксплуатации и обеспечены водоснабжением, электроснабжением, отоплением, канализацией и вентиляцией.

К несомненным преимуществам относятся:

  • отличное месторасположение,
  • удобный подъезд + собственная автомобильная парковка
  • гарантия на дом от застройщика 5 лет
  • оформление документов по 214 ФЗ
  • подходят как для собственного бизнеса, так и для сдачи в аренду, в том числе и федеральным арендаторам.

Ввод в эксплуатацию домов запланирован на 2 квартал 2020 года. Цена помещений варьируется в зависимости от местоположения и условий оплаты – от 45 000 до 50 000 рублей за квадратный метр. Деньги вносятся после регистрации договора участия в строительстве. Имеется программа по предоставлению рассрочки на оплату стоимости помещения сроком до 24 месяцев и индивидуальные бонусы для каждого клиента.

По любым вопросам можно обращаться по телефону:  8-921-218-45-00, Климов Сергей Геннадьевич, по почте - klimpskov@mail.ru или телефону 793-793, http://novostroy60.ru/.

Источник: Псковская Лента Новостей
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