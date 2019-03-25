Недвижимость

Каждый третий ипотечный кредит в Псковской области регистрируется в электронном виде

За первые 2 месяца 2019 года Псковским отделением Сбербанка было выдано более 300 ипотечных кредитов на сумму 388 миллионов рублей, и каждый третий регистрировался в Росреестре в электронном виде, об этом заявили на брифинге в Псковском отделении ПАО «Сбербанк», проведенном при участии сотрудников Росреестра. Каждая третья сделка с недвижимостью в Псковской области также регистрируется в электронном виде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня покупатели все чаще обращаются к онлайн-сервисам для получения кредита, а флагманом этого направления можно смело назвать платформу ДомКлик.

«В первую очередь, онлайн-сервисы пользуются высоким спросом, благодаря значительной экономии времени: сегодня электронные сделки в Росреестре регистрируются в среднем за 3 рабочих дня. Если раньше процесс оформления, вместе с хождением по учреждениям, занимал около месяца, то теперь достаточно трех дней для обработки документов и единственного визита в банк» - прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Благодаря электронным сервисам, нет надобности в личной встрече клиентов из разных регионов при совершении сделки недвижимости. Каждый участник может придти в офис Сбербанка, где ему необходимо пройти идентификацию, а сотрудники самостоятельно оформят сделку.

Еще один немаловажный фактор - экономия денег: электронная регистрация сделки дает скидку 0,1% от ставки по кредиту. Банки расширяют спектр сервисов для своих клиентов. Так, появился новый удобный сервис - «Конструктор», который помогает продавцу объекта с Домклик и покупателю провести сделку с использованием сервиса электронной регистрации сделки или сервиса безопасных расчетов в офисе Сбербанка. При этом в сделке не используются ипотечные средства Сбербанка или других банков.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».