Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
Сначала сделай, а потом критикуй!
Сами виноваты!
Трэш и трепет!
Псковичи о «Несвятых святых»
Скандалы, интриги, расследования
 
 
 
 
 
 
Самое популярное 25.03.2019 11:093 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 24.03.2019 12:580 Школьники избили мужчину и изнасиловали его жену 26.03.2019 11:015 Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика? 26.03.2019 15:581 Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру 25.03.2019 16:543 Грязные, злые, голодные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Каждый третий ипотечный кредит в Псковской области регистрируется в электронном виде

27.03.2019 12:42|ПсковКомментариев: 0

За первые 2 месяца 2019 года Псковским отделением Сбербанка было выдано более 300 ипотечных кредитов на сумму 388 миллионов рублей, и каждый третий регистрировался в Росреестре в электронном виде, об этом заявили на брифинге в Псковском отделении ПАО «Сбербанк», проведенном при участии сотрудников Росреестра. Каждая третья сделка с недвижимостью в Псковской области также регистрируется в электронном виде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Сегодня покупатели все чаще обращаются к онлайн-сервисам для получения кредита, а флагманом этого направления можно смело назвать платформу ДомКлик. 

«В первую очередь, онлайн-сервисы пользуются высоким спросом, благодаря значительной экономии времени: сегодня электронные сделки в Росреестре регистрируются в среднем за 3 рабочих дня. Если раньше процесс оформления, вместе с хождением по учреждениям, занимал около месяца, то теперь достаточно трех дней для обработки документов и единственного визита в банк» - прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. 

Благодаря электронным сервисам, нет надобности в личной встрече клиентов из разных регионов при совершении сделки недвижимости. Каждый участник может придти в офис Сбербанка, где ему необходимо пройти  идентификацию, а сотрудники самостоятельно оформят сделку. 

Еще один немаловажный фактор - экономия денег: электронная регистрация сделки дает скидку 0,1% от ставки по кредиту. Банки расширяют спектр сервисов для своих клиентов. Так, появился новый удобный сервис - «Конструктор», который помогает продавцу объекта с Домклик и покупателю провести сделку с использованием сервиса электронной регистрации сделки или сервиса безопасных расчетов в офисе Сбербанка. При этом в сделке не используются ипотечные средства Сбербанка или других банков. 

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье». 

Теги: #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1571 человек
27.03.2019, 12:560 В Себежской колонии пытались скрыть факт получения осужденным травмы на производстве 27.03.2019, 12:500 Более 150 тыс. рублей сняли с карты великолукской пенсионерки мошенники 27.03.2019, 12:490 С нами каждый сможет открыть для себя на Псковской земле что-то новое - руководитель культурно-просветительского центра «Троицкий» 27.03.2019, 12:480 Только два пожарных поста из необходимых десяти построены в Псковской области в рамках профильной госпрограммы
27.03.2019, 12:450 Восстановление часовни в деревне Платишино Красногородского района инициировала секретарь первичного отделения «Единой России» 27.03.2019, 12:420 Каждый третий ипотечный кредит в Псковской области регистрируется в электронном виде 27.03.2019, 12:280 Госпрограмму Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» продлят на еще один год 27.03.2019, 12:240 Преступники с ножом отобрали у великолучанина деньги и 2 телефона
27.03.2019, 12:232 Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы 27.03.2019, 12:200 Денис Сачков: Вопрос с реконструкцией Противотуберкулезного диспансера находится на контроле губернатора 27.03.2019, 12:170 В госпрограмме Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» появится «ганзейский» целевой показатель 27.03.2019, 12:140 Вышел тизер нового клипа «Rammstein»
27.03.2019, 12:131 30 марта в Пскове состоится полуфинал конкурса «Лидер года» 27.03.2019, 12:120 Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом в 2018 году отмечались в Новоржевском районе 27.03.2019, 12:090 Специалисты Псковэнерго оперативно восстановили электроснабжение в Дновском районе 27.03.2019, 12:090 Экс-директор ЕМЛ №20 Александра Ефремова будет награждена медалью «За заслуги перед Псковом»
27.03.2019, 12:060 Директор «Псков-Полимера» сообщил, что вступил в «неравный бой с шашлычниками» 27.03.2019, 12:020 Для подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год остался месяц 27.03.2019, 12:020 Водоснабжение микрорайона «Псковкирпич» предлагают подключить к сетям «Горводоканала» 27.03.2019, 11:570 Юрий Сорокин станет гостем программы «Дом Советов» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове
27.03.2019, 11:521 Депутаты регионального парламента поддержали законопроект, который позволит псковским многодетным семьям меньше платить за вывоз ТКО 27.03.2019, 11:400 Аналитики назвали самые продаваемые седаны в России 27.03.2019, 11:381 Жители Псковской области категорически не хотят проходить флюорографию - Денис Сачков 27.03.2019, 11:370 Олег Брячак уличил депутатов гордумы в «переобувании»
27.03.2019, 11:350 Подведены итоги Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Страницы пьес под кистью оживают» 27.03.2019, 11:340 Заболеваемость туберкулезом в Псковской области снизилась в 1,8 раза 27.03.2019, 11:330 Около 600 табличек необходимо установить на псковские памятники культурного наследия 27.03.2019, 11:242 Псков будет вовремя разыгрывать контракты тогда, когда у него будут собственные средства - Денис Иванов
27.03.2019, 11:200 «Псковским тепловым сетям» разрешили взять овердрафтный кредит в 50 млн рублей 27.03.2019, 11:180 Депутаты Пскова проголосовали за ликвидацию городского управления капитального строительства 27.03.2019, 11:120 Прокуратура Пустошкинского района обязует администрацию выдать жилье сироте 27.03.2019, 11:080 План доходов от приватизации муниципального имущества в Пскове выполнен на 147,9%
27.03.2019, 11:050 Путин вручил премию для молодых деятелей культуры РФ режиссеру Сергею Чехову. ВИДЕО 27.03.2019, 11:020 Руководитель пыталовского предприятия оштрафован за нарушение законодательства об обороте земель сельхозназначения 27.03.2019, 11:000 План благоустройства и озеленения территории Пскова на 2019 год утвердили депутаты 27.03.2019, 10:560 Пенсионный фонд разъяснил, как получить по наследству пенсионные накопления
27.03.2019, 10:490 Депутаты Псковской гордумы внесли изменения в персональный состав комитетов и комиссий 27.03.2019, 10:470 Жительница Пустошкинского района получила штраф за сбыт опасного алкоголя 27.03.2019, 10:461 Фотофакт. Общественный туалет с панорамным окном 27.03.2019, 10:400 Положение о порядке использования официальной символики 39-х Международных Ганзейских дней утвердили депутаты
27.03.2019, 10:361 Михаил Ведерников обсудил с Анной Кутузовой введение налога для самозанятых в области 27.03.2019, 10:350 Почти 1,5 млн рублей потратят из бюджета Пскова на допвыборы депутата гордумы по 13-му округу 27.03.2019, 10:330 Процедура работы с наказами избирателей в псковском парламенте станет менее формализованной 27.03.2019, 10:301 Конфликт интересов
27.03.2019, 10:280 Утро стало «тревожным» для сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН 27.03.2019, 10:223 Сквер за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья получит наименование Сквер Народовластия 27.03.2019, 10:181 В воркаут-центре Пскова пройдет фестиваль уличного спорта Street fest 27.03.2019, 10:150 Житель Невельского района привлечен к ответственности за незаконное хранение винтовки Мосина
27.03.2019, 10:111 Если я буду непорядочным человеком - что я принесу людям? - старейший священник Псковской епархии рассказал о своей жизни и вере 27.03.2019, 10:030 Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви» 27.03.2019, 10:020 Пустошкинская управляющая компания наказана за непредоставление документов 27.03.2019, 09:590 Весенний призыв стартует в Псковской области 1 апреля
27.03.2019, 09:540 Попробовать любую пасту со скидкой можно на Итальянской вечеринке в Пскове 27.03.2019, 09:520 В Пскове прошел V региональный турнир по робототехнике 27.03.2019, 09:470 Водитель «Фиата» насмерть сбил пешехода на трассе в Псковском районе 27.03.2019, 09:320 Псковские читатели встретились с автором мистических книг
27.03.2019, 09:300 Минометную мину обезвредили в новоржевской деревне Ханево 27.03.2019, 09:120 16 палов травы зафиксировано в Псковской области за сутки 27.03.2019, 09:101 27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ 27.03.2019, 09:030 Сажа загорелась в печи дома на улице Фурманова в Великих Луках
27.03.2019, 08:560 Минтруд задумался об увеличении рабочего дня для трудящихся в селах женщин 27.03.2019, 08:550 Лодка с рыбаками перевернулась на реке Уза у Хилово 27.03.2019, 08:450 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра закроет Фестиваль русской музыки в Пскове 27.03.2019, 08:340 ФАС начала проверку Booking.com из-за жалобы «Опоры России»
27.03.2019, 08:230 Независимые АЗС прокомментировали снижение базовой цены топлива 27.03.2019, 08:220 Детский концерт «Сказки Пушкина» прошел в Пскове. ФОТО 27.03.2019, 08:153 В Пскове швейцар в среднем зарабатывает 17 тыс. рублей в месяц 27.03.2019, 07:570 Книга, посвященная старцам Псково-Печерского монастыря, вышла в издательстве «Вольный странник»
27.03.2019, 07:431 Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России 26.03.2019, 22:050 Инспекция труда Псковской области опубликовала список опасных и вредных производственных факторов 26.03.2019, 21:500 ФСО задержала подозреваемых в краже кабеля правительственной связи около Кремля 26.03.2019, 21:231 В 2018 году за коррупцию были уволены 1303 российских чиновника
26.03.2019, 21:231 СК возбудил дело против бывшего министра Абызова 26.03.2019, 21:015 Алексей Навальный упомянул Псков в твиттере 26.03.2019, 20:390 СПЧ проверит башкирскую больницу, где акушеров насмешили слова о высоких зарплатах 26.03.2019, 20:200 В Великих Луках при «Союзе Десантников» проводят спортивные занятия для людей с ограниченными возможностями
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.