ЖК «Приоритет» предоставляет рассрочку на покупку коммерческих помещений

Цена коммерческих помещений в жилищном комплексе «Приоритет» в Пскове варьируется в зависимости от местоположения и условий оплаты – от 45 000 до 50 000 рублей за квадратный метр. Деньги вносятся после регистрации договора участия в строительстве.
Рассрочка предоставляется на срок до 24 месяцев. Для каждого клиента действуют индивидуальные бонусы, все сделки рассматриваются в индивидуальном порядке.
На дом предоставляется гарантия 5 лет от застройщика, а все документы оформляются по 214 Федеральному Закону. Помещения подходят как для собственного бизнеса, так и для сдачи в аренду, в том числе и федеральным арендаторам. Помещение можно подобрать под цели вашего бизнеса: площадь варьируется от 100 до 500 квадратных метров.
К несомненным преимуществам относится удобное месторасположение и отдельная парковка, также все помещения располагаются на первом этаже и имеют отдельный вход.
Ввод в эксплуатацию домов запланирован на 2 квартал 2020 года.
По любым вопросам можно обращаться по телефону: 8-921-218-45-00, Климов Сергей Геннадьевич, по почте - klimpskov@mail.ru или телефону 793-793, http://novostroy60.ru/.