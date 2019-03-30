Недвижимость

За прошлый год в Пскове введено в эксплуатацию 513 квартир

В 2018 году в городе Пскове введено в эксплуатацию 35,3 тысяч квадратных метров жилья, что на 4,7 процента больше, чем в 2017 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате .

Из общего ввода жилья юридическими лицами введено 23,2 тысячи квадратных метров (65,7% общего объема жилищного строительства), индивидуальными застройщиками – 12,1 тыс. кв. метров (34,3%).

Всего в 2018 году введено в эксплуатацию 513 квартир. Средний размер квартир, введенных организациями-застройщиками, составил 53,9 квадратных метра, построенных населением – 146 квадратных метров.

Больше половины, построенных организациями-застройщиками жилых домов (60%), составляют 5-этажные здания, пятую часть - 12-16-этажные. В 2018 году в завершенных строительством частных домах преобладали двухэтажные дома (71,1%), доля одноэтажных домов составила 24,1 процента.

Все введенные в эксплуатацию организациями-застройщиками жилые дома - кирпичные. В построенных населением жилых домах большая часть (49,4%) построена из прочих стеновых материалов, 24,1 процента домов - деревянные, доля кирпичных и блочных домов составляет 15,7 и 10,8 процента соответственно.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) в 2018 году составила 32714 рублей.