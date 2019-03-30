Недвижимость

Псковская комиссия по пересмотру кадастровой стоимости - больше половины решений в пользу граждан

Количество заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, рассмотренных комиссией, созданной при Управлении Росреестра по Псковской области , в январе-марте выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Всего в январе-марте комиссией рассмотрено 210 заявлений, из них 179 удовлетворено.

В случае несогласия с оценкой оспорить ее результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца.

В Управлении Росрреестра по Псковской области напомнили, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. Но он участвует в исправлении ее оценки, если у собственников, появились сомнения в ее правильности.