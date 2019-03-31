Недвижимость

ЖК «ТЭЦ на Великой» и Сбербанк предлагают особую ипотечную программу - от 8,5% годовых

В жизни каждого человека наступает время, когда он осознает, что определенная планка в жизни достигнута - есть жилье, семья, друзья, работа, любимое дело. Ты полон сил и амбиций, но хочется большего. И вот человек начинает чувствовать потребность что-то менять, повышать качество жизни.

Хочется нового статуса, хочется большего удобства и комфорта, хочется безопасности и ощущения умиротворения.

Для многих очевидным решением является приобретение нового жилья, которое по всем параметрам лучше имеющегося. Такого жилья, где есть все необходимое и для отдыха, и для общения, и для ощущения комфорта и безопасности. Такое жилье, которым можно гордиться. Которое можно передавать по наследству как особую драгоценность.

Приобретение квартиры в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой» - это не просто новая крыша над головой, это жилье в особом историческом месте в центре города на правом берегу реки. Это жилье, которое можно смело назвать жильем нового поколения за счет качества применяемых новейших материалов и технологи. Это жилье с уникальными архитектурными решениями и неповторимой атмосферой уюта. Здесь по-настоящему ощущается новый уровень жизни.

При этом, конечно, часто возникает вопрос - а могу ли я себе позволить такое жилье?

Можете. Теперь жилье в «ТЭЦ на Великой» стало доступнее.

Только в апреле ПАО Сбербанк России совместно ЖК «ТЭЦ на Великой» реализуют ипотечную программу со ставкой от 8,5% годовых.

Презентация этой программы и обзор самого жилого комплекса состоится 5 апреля в 16.00 в конференцзале Сбербанка России по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 23/25.

Участие бесплатное, необходимо просто позвонить по телефону: 60-00-11 и записаться.