Недвижимость

Руководитель областного Росреестра: 50% населения реализовало свои права на регистрацию дачных построек по дачной амнистии

1 марта закончилось действие дачной амнистии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в четверг сообщила руководитель областного Росреестра Олеся Ребеко.

Дачная амнистия завершилась в отношении дачных домов и построек, но в отношении земельных участков продолжает действовать. Напомним, что дачная амнистия действует с 2006 года.

Олеся Ребеко напомнила, что до 1 марта был установлен переходный период, по которому зарегистрировать права можно было в упрощенном порядке. В Псковской области остались граждане, которые не воспользовались правом дачной амнистии и не успели зарегистрировать свои дачные строения.

В мае планируется ввести законопроект, который позволит продлить легализацию регистрации дачных домов до 1 марта 2020 года.

Олеся Ребеко подчеркнула, что 50 % населения реализовало свои права на регистрацию дачных построек по дачной амнистии.