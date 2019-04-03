Недвижимость

Иностранные граждане не имеют права собственности на землю в Псковском, Печорском, Пыталовском и Гдовском районах

Иностранные граждане не имеют права владеть землей на праве собственности на приграничных территориях - таких как Псковский, Печорский, Пыталовский, Гдовский районы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции.

Исключение, по ее словам, составляют иностранные граждане, которые являются наследниками по закону. Таким образом они могут стать владельцами участков на приграничных территориях.

Руководитель областного Росреестра отметила, что активно идет сотрудничество с нотариальной конторой, МФЦ по оповещению иностранных граждан и консультированию по различным вопросам, связанным с землей.

Рабочая группа при администрации Псковской области, в которую входят сотрудники Росреестра, занимается работой с иностранными гражданами.