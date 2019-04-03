Недвижимость

Олеся Ребеко: Гаражная амнистия коснется гаражей, находящихся в сообществах и кооперативах

Гаражная амнистия касается тех граждан, которые приобрели или возвели гаражи до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть до 31 декабря 2004 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко, сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции.

Олеся Ребеко подчеркнула, что речь идет только о гаражах, находящихся в гаражных сообществах и кооперативах.

Гаражи, которые находятся на территории собственного земельного участка, где расположен индивидуальный жилой дом, определяются как вспомогательные объекты. Для таких гаражей упрощенный порядок регистрации был предусмотрен в рамках дачной амнистии.

Руководитель областного Росреестра пояснила, что гаражи, расположенные во дворах многоквартирных домов, которые предоставлялись во временное владение и пользование — являются некапитальными гаражами. В основном они предоставлялись инвалидам. Закон о гаражной амнистии также ориентирован на такие гаражи.

Законопроект о «Гаражной амнистии» уже подготовлен, в мае этого года он будет рассмотрен, предполагается, что закон вступит в силу в 2020 году.