Недвижимость

Псковская Кадастровая палата информирует, как оформить декларацию

Начался дачный сезон, и большинство сознательных собственников озадачилось вопросом надлежащего оформления своих садовых домиков, гаражей и бань. Кадастровая палата по Псковской области поддерживает граждан подходящих к этому вопросу со всей ответственностью и предлагает пошаговую инструкцию по заполнению декларации об объекте недвижимости.

До 1 января 2017 декларация об объекте недвижимости являлась документом, подтверждающим факт создания такого объекта недвижимости, на основании которого осуществлялась его государственная регистрация.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате, в настоящее время декларация об объекте недвижимости является неотъемлемой частью технического плана, который необходим для кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости, для строительства которых в соответствии с законом не требуется разрешение на строительство и является общей для всех объектов, по которым она заполняется.

Обязанности по заполнению декларации возложены на самого правообладателя или его представителя.

Необходимо заполнить реквизиты, относящиеся к объекту недвижимости:

Вид, назначение и наименование объекта недвижимости. Адрес объекта недвижимости - указывается в соответствии с федеральной информационной адресной системой (ФИАС) Номер кадастрового квартала, в котором находится объект недвижимости - указывается при наличии таких сведений. Кадастровый номер - заполняется при наличии таких сведений, в частности, в отношении земельного участка, в границах которого расположен объект, в отношении которого заполняется декларация. Описание объекта недвижимости - указываются сведения в зависимости от вида объекта. Правообладатель объекта недвижимости

Незаполненные строки реквизитов декларации не исключаются, в них проставляется прочерк.

Достоверность и полнота сведений подтверждаются подписью правообладателя. Декларация, подготовленная в форме электронного документа, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью лица, заполнившего декларацию. Один подлинный экземпляр декларации остается на руках у заявителя.