Недвижимость

Строительство дома по программе расселения аварийного жилья в Гдове завершено

В городе Гдове Псковской области завершено строительство многоквартирного дома, возведенного в рамках дополнительного, 5-го этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания с председателем наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергеем Степашиным.

Новое жилое здание построено с использованием средств Фонда. Оно появилось по адресу: улица Никитина, 40б. Дом имеет 4 этажа, 3 подъезда и состоит из 53 квартир. В благоустроенное жилье переедут 90 человек. В настоящее время с гражданами заключаются соответствующие договоры.

В рамках гарантийных обязательств подрядная организация «Строй-ИК» проведет комплексное благоустройство территории вокруг нового дома в срок до 31 мая: озеленение, асфальтирование подъездных дорог, тротуаров, устройство хозяйственных площадок.

Добавим, что в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья в Гдове будет расселено порядка 2 тыс кв. метров ветхого жилья. Комфортные условия для жизни получат в общей сложности 114 человек. Для 24 из них приобретены квартиры в доме № 21 по улице Ленина.

Отметим, что в текущем году Псковский регион вступает в новый этап расселения граждан из аварийного жилья. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на мероприятия по сокращению непригодного для проживания аварийного жилищного фонда в консолидированном бюджете предусмотрено финансирование в размере более 1,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на расселение 168 аварийных домов, в которых проживает 2,1 тыс человек.