Недвижимость

Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине

Меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предложили Минэкономразвития и Минпромторг, рассказали «Известиям» в ведомствах.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».

В ведомстве добавили, что в федеральном проекте «Ипотека» и «дорожной карте» по реализации основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов предусмотрено увеличение ресурсной базы для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.

Член президиума организации «Опора России», которая примет участие в обсуждении будущей программы, Дмитрий Котровский рассказал «Известиям», что в рамках ее разработки планируется обсудить два основных вида ипотечных продуктов.

Первый - ипотечные кредиты для граждан на строительство частных домов. Они должны выдаваться по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант - ипотека - также по ставке не выше 10% - на покупку дома в комплексном поселке. Здесь залогом может быть дом (как в случае с квартирами).

Он также напомнил, что в нацпроекте «Жилье и городская среда» зафиксирована ставка на приобретение жилья под 8% к 2024 году. В целом программа поддержки ИЖС должна быть готова к 1 июля 2019 года.

Участниками программы станут кредитные организации, которые разработают пилотные банковские продукты. Сбербанк участвует в консультациях по развитию сегмента ИЖС, сказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации.