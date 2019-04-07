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Недвижимость

Псковичам советуют, как правильно оформить сделку с недвижимостью и не стать жертвой мошенников

10.04.2019 11:03|ПсковКомментариев: 0

Оформление недвижимости - это довольно сложный процесс, который требует повышенного внимания и ответственности на каждом из его этапов. Разобраться со всеми вопросами самостоятельно не всегда возможно, для этого требуется обладать хорошим уровнем знания законодательства, ведь даже малейшая ошибка при оформлении документов может повлечь за собой серьезные проблемы. При оформлении недвижимости в собственность, покупки, продажи, дарения или вступление в наследство, а так же других сделок с недвижимостью, гражданам приходится вникать во множество юридических нюансов. К проводимым сделкам с недвижимостью следует относиться внимательно, чтобы не оказаться жертвой мошенников.

Кроме того, межевание, кадастровый учет дома, жилых и нежилых зданий, помещений в настоящее время стало одной из обязательных мер, применяемых в отношении объектов недвижимости, с которыми планируется в дальнейшем осуществлять какие-либо юридически значимые действия.

Оформление межевого или технического плана представляет собой процедуру, которая проводится на завершающем этапе межевых работ и кадастровых работ, и отражает результаты проведенных мероприятий. Межевой и технический план создаются специалистами, имеющими лицензию на оказание кадастровых услуг.

Для того, чтобы такой документ был юридически значимым, а имеющиеся в нем сведения носили характер правовых, которые могут лечь в основу изменения существующих сведений в Едином государственном реестре недвижимости, его следует оформить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Межевой план и технический план в некоторых случаях требуется проверить на достоверность сведений, которые в него внесены.

Специалисты Кадастровой палаты по Псковской области обладают многолетним опытом работы в сфере кадастровых отношений, знанием нормативно-правовой базы и оказывают всем заинтересованным лицам информационные, справочные и консультационные услуги в сфере оборота недвижимости, а именно:

1. консультационная деятельность связанная с оборотом объектов недвижимости (рекомендации по оформлению межевых и технических планов, актов обследования; рекомендации по устранению причин, повлекших принятие решения о приостановлении; ответы на вопросы, возникающие при проведении кадастровых работ; и т.д.);

2. подготовка проектов договоров для сделок с недвижимостью (купля-продажа, дарение, аренда);

3. выездной прием и курьерская доставка (запросы сведений из ЕГРН и заявления по ГКУ и ГРП).

4. выдача электронной подписи (применяется на сайтах: Высших учебных заведений, портал Госуслуг, портал Росреестра, Росстат,ФНП и др.).

Для получения более подробной информации можно обратиться по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, д. 11 и задать вопросы по телефону 8 (8112)649-301 доб. 2140.

Теги: #Росреестр #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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