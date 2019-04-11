Недвижимость

Окна по ГОСТу, более 1000 видов обоев, двери и фурнитура от известных производителей: апрельские предложения «Стройбазы на Алмазной»

Весной как никогда хочется внести в свою жизнь новые краски и настроения. Начать изменения можно прямо сейчас, для этого достаточно приехать на «Стройбазу на Алмазной», пройтись по отделам и представить, как меняется ваш дом или квартира, стоит приобрести новые обои или краску, насмотреть новые окна или двери...

Да еще со скидкой!

Магазин «ТМК-Псков»

«Стройбаза на Алмазной» пав.3, секция 29

8-921-211-47-17, 8(8112)61-47-17

Магазин «ТМК-Псков» предлагает пластиковые окна, натяжные потолки, входные и межкомнатные двери напрямую от производителя - компании ТМК, предлагающей комплексные решения для квартиры и дома с 1998 года. Весь ассортимент изготавливается по ГОСТу.

Также в магазине «ТМК-Псков» вы найдете мебель, напольные покрытия и жалюзи и самый актуальный товар весны - теплицы!

В честь открытия магазин предлагает разнообразные акции. В частности, только в апреле скидки на окна составляют до 50%!

Магазин «СтройДеко»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 38

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 104

(8112)75-20-21, 700-966

http://msm60.ru/magazin-strojdeko

В ассортименте «СтройДеко» - более 1000 видов обоев и богатый выбор дверей (межкомнатные шпон). В наличии сопутствующая фурнитура и все, что необходимо для красоты окон: карнизы, рулонные шторы. Здесь же вы можете заказать модную печать на досках.

В магазине регулярно проходит обновление акции «Товар недели», по которой можно приобрести стройматериалы со скидкой от 20 до 50%.

Обратите внимание и на стеллажи с обоями, обозначенные ценниками «Все по 300», «Все по 400», «Все по 500».

Сейчас в ассортименте магазина хороший выбор обоев со скидкой.

Магазин «Двери ON»

«Стройбаза на Алмазной», пав. 4, секция 40

8-953-233-06-23, 8-921-215-09-16, 8-953-245-17-47

Пн-пт: с 08.30 до 19.00, сб: с 08.30 до 17.00, вс: с 08.30 до 16.00

Магазин двери ON предлагает псковичам широкий ассортимент металлических дверей от известных производителей Беларуси (официальный дилер завода «Металюкс») и России (г. Йошкар-Ола).

Также в магазине представлен широкий выбор межкомнатных дверей (официальный представитель фабрик Браво, Verda).

Кроме того, здесь вы можете приобрести фурнитуру, профнастил, утеплители, сотовый поликарбонат.

Сейчас в магазине действует акция - ручки в подарок при покупке от трех межкомнатных дверей. Предоставляются скидки для новоселов и пенсионеров: 5% - на металлические двери, 10% - на межкомнатные. При желании можно купить двери в рассрочку на три месяца без первого взноса.

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Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!