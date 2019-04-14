Недвижимость

Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета

Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему эскроу-счетов. Сумма может составить порядка 40 млрд рублей, рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, поддержка произойдет через докапитализацию банка Дом.РФ, который выдаст участникам рынка недвижимости кредиты. В настоящее время данная инициатива обсуждается, оформить ее планируют через внесение поправок в закон о бюджете во время весенней сессии Госдумы.

Эксперты при этом отмечают, что реформа может сильно ударить по строительной отрасли, так как в течение трех лет для поддержки девелоперов понадобится около триллиона рублей. Кроме того, не так много банков готовы сотрудничать с застройщиками по новой системе.

Так, из 62 кредитных организаций лишь 30 заявили о возможности реализации механизма проектного финансирования, а реально работают только пять - Дом.РФ, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Открытие».

Перейти на проектное финансирование с использованием специальных счетов эскроу застройщики обязаны с 1 июля текущего года. Это система, при которой деньги граждан будут поступать не участникам рынка недвижимости, а на специальный счет в банк.

С целью защиты прав граждан списать средства с этого счета можно будет только в обмен на готовое жилье, поэтому финансировать строительство застройщикам придется за счет собственных средств и кредитов. В то же время если проект выполнен на 30%, то достраивать его и после 1 июля можно будет по старым правилам без использования счетов эскроу.