Недвижимость

ОНФ просит депутатов Госдумы расширить список жизненных ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы

Эксперты Народного фронта предлагают законодателям не ограничивать причины, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, лишь несколькими проблемами: увольнение, снижение зарплаты, больничный. Реальных ситуаций, временно лишающих граждан возможности погашать кредит, гораздо больше: срочная дорогая операция члену семьи, стихийное бедствие, проблемы с лицензированием бизнеса, рождение нескольких детей и т.д. Эксперты ОНФ направили в Госдуму свой отзыв на законопроект об ипотечных каникулах, с предложением не ограничивать число получателей такой помощи по формальным критериям.

«Народный фронт больше двух лет обсуждает с профессиональным сообществом: как защитить ипотечных заемщиков от тех рисков, которые подстерегают их в течение долгого периода погашения кредита на жилье? Поэтому мы приветствуем и в целом поддерживаем принятый в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах – отсрочке платежа для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но документ, с нашей точки зрения, содержит избыточные ограничения. Они существенно и неоправданно снизят число граждан, которые могли бы получить такую помощь», - считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Нынешняя редакция законопроекта к трудным жизненным ситуациям относит всего пять обстоятельств: потерю работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого есть члены семьи на иждивении, пребывание на больничном более 2 месяцев подряд, снижение зарплаты или предпринимательского дохода более чем на 30%.

Эксперты Народного фронта считают этот перечень трудных жизненных ситуаций формальным и в принципе не способным охватить все возможные проблемы заемщика.

«Мы считаем, что несправедливо лишать помощи тех, кто в ней реально нуждается, лишь на основе обозначенных критериев. Народный фронт предлагает исключить из законопроекта ограничение трудных жизненных ситуаций, из-за которых заемщик может претендовать на ипотечные каникулы», - сказала Евгения Лазарева.

Эксперты ОНФ также обращают внимание на то, что если цель прописанных в законопроекте избыточных требований защитить банки от возможных злоупотреблений со стороны заемщиков, то достичь ее таким образом не удастся. Три из пяти обстоятельств недобросовестные граждане могут создать искусственно, при этом с соблюдением всех формальных требований. При желании можно найти возможность оформить фиктивное увольнение, снижение зарплаты или больничный лист.

По мнению ОНФ, главное препятствующее злоупотреблениям ограничение – однократность предоставляемой поддержки. И оно в проекте закона предусмотрено.

Кроме того, эксперты Народного фронта предлагают при подготовке законопроекта ко второму чтению сократить двухмесячную отсрочку предоставления «кредитных каникул» до 15 календарных дней с момента подачи заявления.

Они обосновывают это тем, что гражданин, который обратился в банк с просьбой о каникулах, уже находится в трудной жизненной ситуации и не может исполнять свои обязательства по кредитному договору. Предлагать ему подождать еще два месяца – необоснованно.

Народный фронт предлагает резко сократить этот срок и дать возможность гражданам получить необходимые послабления своевременно. В таком случае заемщики меньше переплатят банку за просрочку платежа.