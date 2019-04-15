Недвижимость

Самая дорогая «однушка» в Пскове стоит более 3,5 млн рублей

Однокомнатные квартиры в элитном сегменте составляют совсем незначительную долю - показатель колеблется в диапазоне от 2% до 7% в зависимости от региона. При этом данный формат представляет интерес как для инвесторов, желающих получать высокий доход от аренды, так и для тех, кто покупает свое первое премиальное жилье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦИАН, эксперты исследовали рынок элитной «вторички» в Северо-Западном федеральном округе и составили рейтинг регионов СЗФО по максимальной стоимости «однушек».

Для рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке Северо-Западного федерального округа эксперты отобрали лоты с ремонтом в сданных в эксплуатацию домах. Таким образом, предложения в новостройках не учитывалась. В зачет шли как классические «однушки», так и квартиры студийной планировки с одной спальней – так называемые «евродвушки» с объединенной зоной кухни и гостиной.

Также из рейтинга был исключен Санкт-Петербург, конкурировать с которым не может ни один другой регион Северо-Запада России. Достаточно сказать, что самый дорогой однокомнатный лот на вторичном рынке Северной столицы оценен в 45 млн рублей.

7 место в рейтинге занимает Псковская область. Квартира площадью 56,7 кв. м стоит 3,75 млн рублей. Это довольно просторная однушка. Она расположена в самом центре Пскова на первой линии от Летнего сада. В квартире выполнена отделка, однако часть встроенной мебели демонтирована перед продажей. В частности, покупателю нужно будет приобрести новую кухню.

10 место занимает Мурманская область (2,7 млн рублей / 38 кв. м), 9 место - Ненецкий автономный округ (3 млн рублей / 33,7 кв. м), 8 место - Республика Карелия (3,45 млн рублей / 44,3 кв. м), 6 место - Новгородская область (4,5 млн рублей / 66,6 кв. м), 5 место - Вологодская область (4,99 млн рублей / 70,8 кв. м), 4 место - Республика Коми (5,5 млн рублей / 45 кв. м), 3 место - Архангельская область (6,08 млн рублей / 74,9 кв. м), 2 место - Ленинградская область (7,4 млн рублей / 74,2 кв. м), 1 место - Калининградская улица (9 млн рублей / 50 кв. м).