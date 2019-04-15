Недвижимость

Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «ипотечных каникулах», внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пишет ТАСС.

«Ипотечные каникулы» продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления «ипотечных каникул» должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия «ипотечных каникул».

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу.

«Меры, предусмотренные законопроектом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», - говорится в пояснительной записке.

«Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

Предусматривается возможность установления в дальнейшем максимального размера кредита, по которому можно будет получить «ипотечные каникулы», решением правительства РФ с учетом региональных особенностей.

Норма об обязательном нотариальном заверении договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, из законодательства исключена. Такое решение было принято в первом чтении законопроекта, затем была принята отменяющая норму поправка, однако затем депутаты возвратились к редакции первого чтения. «Возврат к редакции первого чтения», - указал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, говоря об этой норме.