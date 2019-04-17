Коттеджный поселок «Марсель»: Европейское качество на русской земле. ЛОНГРИД

Белоснежные лаконичные дома с плоской кровлей, панорамным остеклением и продуманной планировкой. Да еще со всеми удобствами, благами цивилизации, на берегу реки Великой, с видом на памятник Александру Невскому и в 10 минутах езды от дальнего Завеличья...
Коттеджный поселок «Марсель», который возводится в поселке Хотицы, - это амбициозный проект для тех, кто всегда мечтал жить в своем доме, но не готов отказаться от ритма большого города. Здесь соединились природа и комфорт современного жилья, созданного по скандинавским технологиям.
Строгий силуэт, обилие естественного освещения, природные цвета и материалы для отделки, сдержанность деталей, изысканность образа – не часто такое встретишь в псковском домостроительстве.