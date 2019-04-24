Недвижимость

Наталья Федорова: В Псковском районе идет масштабное строительство жилых домов

Активный рост жилищного строительства наблюдается в Псковском районе. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

В последние годы активными темпами строятся многоквартирные дома в Завеличенской волости, особенно в деревнях Борисовичи и Родина. Таким образом, в эксплуатацию было введено 1768 квартир общей площадью 105,6 млн кв. метров.

Также активно идет строительство дошкольных образовательных учреждений.

Напомним, в ближайшее время откроется детский сад на улице Пражской, в скором времени планируется закончить строительство дошкольных образовательных учреждений в Портянниково и Родине.